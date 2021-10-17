新北市雙溪區虎豹潭昨發生溪水暴漲，2名大人和4名小朋友參加「大自然體驗營」不幸被沖走，活動主辦單位是否合法立案也受到關注，新北市長侯友宜透露，活動承辦公司負責人有4名股東都可以找得到，下午也找到張姓負責人後，目前已交由警檢偵訊中。北市府已成立專案關懷小組，協助市民。

北市法務局主任消保官楊麗萍表示，已向商業處取得負責人聯絡資訊，但今天負責人正在接受檢警偵訊，明天開始北市會與負責人聯繫，釐清詳細的情形，至於細節的部分，像是主辦單位是否有替學童保險等，都必須等到聯繫上負責人才會得知。

楊麗萍說，民眾可對業者提出民事求償，也有訴訟外的協調機制，而法務局則扮演居中協調的角色，至於北市府權責機關到底是哪個單位，楊麗萍說，明天會召開跨局處的會議，也可能會是由不同局處來分工。

媒體追問，主辦單位公司的帳戶是否已被凍結，楊麗萍說，詳細來說，受害人可以向法院申請假扣押行為人的財產，但由於時間過於冗長，北市府居中協助，請求法院來幫忙，來保障受害者的權益。