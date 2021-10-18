梧棲區頂寮里兩處空地遭堆置土方造成塵土飛揚。(里長鐘金水提供)

台中市梧棲區頂寮里兩處空地遭堆置土方造成塵土飛揚，環保局獲報後派員勘查，兩地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀汙染物逸散措施，兩處將開罰並要求限期補正或改善。

頂寮里長鐘金水今天在臉書po文表示，居民通報轄區內兩處空地無故被堆放砂土造成塵土飛揚，他已向環保局檢舉。

環保局表示，市府今日獲報後上午立即派員前往勘察，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀汙染物逸散措施。

環保局指出，其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法第23條第2項暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條規定，處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。另一處土地所有權登記為建設公司，將處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，二處皆通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰。