台中市梧棲區頂寮里兩處空地遭堆置土方造成塵土飛揚，環保局獲報後派員勘查，兩地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀汙染物逸散措施，兩處將開罰並要求限期補正或改善。
頂寮里長鐘金水今天在臉書po文表示，居民通報轄區內兩處空地無故被堆放砂土造成塵土飛揚，他已向環保局檢舉。
環保局表示，市府今日獲報後上午立即派員前往勘察，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀汙染物逸散措施。
環保局指出，其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法第23條第2項暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條規定，處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。另一處土地所有權登記為建設公司，將處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，二處皆通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。