國防部今天在線上記者會首度透露，國防醫學院預醫所將規劃興建新的「P4實驗室」，為因應如新冠肺炎等傳染病的威脅，國防醫學院預醫所在國防部各級單位全力支持下，已規劃新建生物安全第四等級實驗室(P4)，新P4實驗室的安全規範將符合國際上最嚴格的加拿大標準，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施，作為國軍及全國防疫研發工作最堅實的後盾。

國防部表示，國防醫學院預醫所為因應快篩試劑、治療藥物及疫苗開發的測試需求，從109年迄今已進行7場次不同類型的人員培訓及演練，為國內唯一具備完整生物安全第2／3／4等級實驗室之人員培訓場域。

另有關這次新冠疫情肆虐，國防醫學院在「高防護實驗室」方面有哪些貢獻？國防部說，針對本次新冠肺炎疫情，國防醫學院在生物安全第四等級實驗室(BSL4)中執行病毒培養、鑑定及分析工作，並在動物生物安全第三等級實驗室(ABSL3)中，以動物模式驗證藥物及疫苗的有效性，於生物安全第二等級實驗室(BSL2＋)精準偵檢實驗室中檢驗臨床檢體，遵循生物安全法規且分工明確，提升執行任務的工作效率。