高雄一名經營飲料店的男子阿信（化名），10年前與大陸籍女子小芬（化名）結婚，婚後擁有3筆不動產，經濟狀況還不錯，卻被小芬嫌棄錢不夠用、鬧離婚，後來發現她常常半夜外出，懷疑是出外賣淫，沒想到四個月後，小芬被警方查獲從事性交易，崩潰對小芬提告求償100萬元，橋頭地院審理後判決小芬應賠償30萬元。

阿信控訴，小芬結婚後原本在他的飲料店工作，後來經常沒來店裡，2017年取得居留證後，就開始拒絕房事，還多次要錢、不停換工作、嫌他賺錢不夠，甚至鬧離婚，2017年6月間開始在微信朋友圈上傳一些清涼自拍照，2019年8月中旬發現她常在半夜外出，疑似有賣淫行為，還有人開車到門口接送，引來鄰居指指點點，還被客人冷嘲熱諷。

沒想到4個月後，小芬果真在摩鐵被警方查獲從事性交易，讓阿雄內心痛苦萬分，事後小芬竟然當作沒事住在家裡，氣得決定對她提告求償100萬元精神慰撫金。

橋頭地院法官參諸高雄市楠梓警分局的卷宗查出，小玲確實在2020年1月間被抓到從事性交易，買春男子也向警方坦承交易價格為1萬元，兩人事前的LINE對話紀錄包括「妳的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎？10000（元）可以嗎？」，足見小芬賣淫事證明確，最終判決應賠償阿雄30萬元，可上訴。