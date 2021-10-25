有網友直擊一輛轎車先是停在陰影區躲太陽，接著又直接開進機車停等區，忍不住感嘆「台灣駕照是不是太好考了？還是罰責太低了？」。（翻攝mobile01）

「台灣駕照是不是太好考了？還是罰責太低了？」，一名駕駛目擊前方一輛轎車等紅燈時，先是停在陰影處躲太陽，等後方有車靠近後，又往前直接殺進機車停等區，讓他忍不住PO文發問。而這個大哉問也引發網友熱烈討論，有人認為「兩者都是」，更有人直言是「人民素質的問題」。

一名網友在論壇《mobile01》拋出這個問題，並貼出多張照片嘆：「沒車時你躲太陽，有車來你跑去占機車停等區」。

這篇貼文引發熱議，一名網友回：「兩者皆是，去看看日本駕照取得有多不易，持續持有駕照也是要很守規矩才有辦法，一般道路超速超過30km/hr一次就會吊扣駕照1個月，3年內超過4次就會吊銷駕照1年，還有很多違規扣點數也會造成吊扣跟吊銷駕照，然後無照駕駛是用刑罰三年以下有期徒刑+行政罰50萬日幣以下，同車者跟借車者也罰，說穿了臺灣就是路上隨便阿貓阿狗都能開車騎車，有沒有駕照不重要，有錢就好，你看臺灣酒駕處罰有很嚴重嗎？全都是用錢就可以打發，直接拒測罰十八萬而已，吊銷駕照就無照駕駛，被抓到頂多罰$12000而已，被判刑都用易科罰金，每次看到酒駕零容忍，再看到丁允恭酒駕撞傷人不起訴，都覺得臺灣司法是個笑話。」。

另一人認為：「跟駕照好不好考有什麼關係？照片中的人就是違法了，考駕照有叫他違法嗎？考駕照有說可以闖紅燈、可以不禮讓行人嗎？考駕照，樣樣都有考，但台灣人樣樣不遵守，是守法觀念不及格，跟日本比是人民素質的問題…罰重一點，就說政府缺錢搶錢，動不動找媒體爆料，還說連續開罰不合理。刁民就是嘴巴說別人都不守法，自己被抓的時候就理由一堆特難管理」。