宜蘭一名傅姓男子在台北租用Gogoro電動機車，總共才騎9分鐘，就被檢舉魔人拍照檢舉等紅燈跨越停止線，收到一張900元罰單；不過傅男仔細一看檢舉照片，騎士竟然是一名長髮飄飄女子，根本就不是自己，他向監理站申訴不成後直接提告抗罰，最終宜蘭法院法官認定違規人確實是長髮女性，與傅男明顯不同，判撤銷罰單，300元訴訟費由監理所負擔。

判決書指出，傅男去年8月4日上午在台北市利用「GoShare」服務，租用一輛Gogoro電動機車，於8點45分43秒啟用，並於8點54分11秒停車結束租用服務。

不過警方接獲民眾行車紀錄器錄影畫面，檢舉傅男在8點47分，於信義路五段和松德路口停等紅燈時，前輪跨越停止線，警方向Gogoro公司睿能公司開出900元罰單，睿能公司調閱當天資料後將違規行為歸責於租用人傅男，因此台北區監理所改通知宜蘭監理站，對傅男開罰900元。

傅男收到罰單後仔細看行車紀錄器的錄影畫面截圖，發現照片中的人根本就不是他，而是一名長髮、戴眼鏡的女子，因此向監理站申訴，失敗後就提起行政訴訟抗罰。

傅男主張他的行車路線根本沒有經過信義路五段和松德路口，且拍照時間是他啟用騎乘後才2分鐘，要從起點到該位置時間根本不夠，再加上照片裡面是長髮女子，懷疑是檢舉民眾的行車紀錄器影像資料時間本身就有誤。

宜蘭地院法官勘驗證據，認同傅男說法，認為檢舉截圖中人確實是長髮女性，與傅男有明顯不同，判定罰單撤銷，同時300元的訴訟費由監理所負擔。