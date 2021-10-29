傅姓男子夥同友人砸破餐酒館落地玻璃門窗，過程被監視錄得一清二楚。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局逮捕傅姓男子及涉案同夥3人。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市區1家餐酒館，雇用1名傅姓更生人擔任廚師，傅某多次與同事發生磨擦衝突，日前，傅某向店東預支薪水1萬元被拒後，怒而辭職，並於當天深夜糾眾砸破店門落地玻璃窗，轄區苗栗警分局據報迅速逮捕傅某及同夥共4人到案，也讓店家感嘆為了鼓勵更生人，卻惹禍上身，真是好人難做。

這家鄰近縣府的餐酒館，是苗栗市內少有的洋式餐館，由於店內安排音樂表演，吸引許多年輕消費族群光顧，縣府舉辦音樂節美食活動，店方也加入成為協力廠商，共同為苗栗觀光努力。但受到疫情影響，餐廳歇業數月，蒙受不少損失。

店東為了加強店家與當地社區融合，店家認為秉持相信人的善良面，讓更生人有改邪歸正的機會，特別錄用1名傅姓更生人擔任廚師，不料，傅某進入餐館工作後，就屢屢與餐廳同事發生磨擦衝突，讓店家十分頭痛。

本月20日，傅某藉由向店東預支薪水1萬元，店東不同意，傅某竟然惱羞成努辭職，當天深夜，糾集另3男1女同夥，回到店家外，乘著店家打烊店內無人時，持店外桌椅砸破店門落地窗，將店前3扇大型落地玻璃窗及店門，全部砸破。

轄區苗栗警分局次日凌晨2時許接獲報案，員警趕赴現場，傅嫌等人已經揚長而去，警方經擴大調閱監視器鎖定犯嫌乘座的車輛，以車追人，交叉比對資料後發現，是傅某夥同3名友人前往砸店。

警方鎖定傅某後報請苗栗地栗地檢署指揮，迅速緝查拘提傅嫌到案，並通知其餘共嫌犯3人及1名女性關係人到案，傅某坦承砸店情事。全案詢後依毀損及妨害秩序罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

事後，店家在臉書上特別為了休業整修店內落地窗一事，向消費者說明並公布此事，不禁感嘆為了鼓勵社會向善，卻惹禍上身，真是好人難做。