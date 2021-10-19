日本第49屆眾議院選舉今天正式公告，將於本月31日投開票，各地方政府的選委會開始受理候選人參選登記，為期12天的選戰開跑，將選出共465席眾議員。

日本放送協會（NHK）報導，眾院大選將從289個小選舉區選出區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，預估將有超過1000人參選。

候選人登記從今天上午8時30分起受理，到今天下午5時截止。

NHK統計至上午11時30分，受理登記參選小選舉區眾議員的各地選舉管理委員會已有848人登記參選；受理登記比例代表議員名簿的總務省中央選舉管理會，已收到13個政黨與政治團體的名簿。

完成登記的候選人與各政黨黨魁，立即展開街頭演說，向選舉人拉票。

報導指出，本屆選舉的焦點是聯合執政的自由民主黨與公明黨是否仍能維持過半數的席次，保住執政權，或是由在野黨擴展席次、甚至進而政權交替。

讀賣新聞報導，眾議院總席次465席，過半數為233席，選前自民黨在眾議院有276席、公明黨29席，合計為305席；最大在野黨立憲民主黨有110席，其他依次為共產黨12席、日本維新會11席、國民民主黨8席等。

自民黨與公明黨將是否能獲得過半數席次定為決定本次選戰勝負的目標；在野的立民黨聯合共產黨、國民黨、令和新選組與社民黨，在210個以上的選區共推候選人，企圖搶下執政權，有約130個選區實際上是由執政聯盟與在野聯盟的候選人對決。