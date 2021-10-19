許多人覺得男人是視覺動物，長得美就能讓他們愛上，不過凡事都有例外，星座運勢網站「星座上上簽」指出，處女座、巨蟹座、水瓶座的男人比起長相更重視內在美，正妹不一定能擄獲他的心，相處起來舒服更重要。

▍1.處女座

處女男面對愛情時非常理性，他們認為如果要找結婚對象，在戀愛時就要好好觀察兩人的相處模式，與其找個美麗但多刺的女人，不如找一個好相處的對象，如果遇到艷麗的大美女，他們反而會有點退縮。處女男偏愛心地善良，外表乾乾淨淨的女孩子，最好是和自己一樣自我要求較高的人，彼此能督促對方不斷進步，婚後生活品質越來越好。

▍2.巨蟹座

巨蟹男很需要安全感，他們很重視家庭，渴望穩定的感情，因此擇偶時比較偏好外貌清純的乖乖牌，這種女生才能給他們安心的感覺，如果是正妹，反而會讓他擔心隨時會失去對方，比起姣好的外表，性格溫柔的賢妻良母型更符合他的喜好。巨蟹男希望兩人相處時的氣氛是輕鬆愉快的，彼此給予對方充分的尊重，如果另一半長得漂亮卻需要常常哄著、讓著，會讓他們覺得很麻煩，這麼累的愛情他們也不想要。

▍3.水瓶座

水瓶男不覺得自己不在乎外表，但是在大家眼裡他們看起來就是不重視外表，這是因為水瓶男的審美和一般大眾不太一樣，大家公認的正妹在水瓶男看來並不一定覺得漂亮。另外，水瓶男很重視相處的感受，如果對方是個有想法、特別的女生，又能適時給他們足夠的自由空間，水瓶男就會在心中幫對方大加分，此時外表如何就顯得沒那麼重要了。