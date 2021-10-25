女方得知蔡男欲取消約會，傳來恐嚇訊息，讓蔡男心生畏懼。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名55歲蔡姓男子和暱稱為「寶貝」的女子加Line後相談甚歡，2人相約超商見面，約定時間到女子未現身，卻傳訊息要求蔡男先買3萬元遊戲點數；蔡男直覺有異，欲取消約會，結果甜蜜寶貝立馬變臉，傳來署名「竹聯戰堂」的話，狠嗆「陪你玩到底」！警方獲報到場，安撫蔡男並勸誡「勿被詐騙集團牽著鼻子走」，蔡男才鬆了一口氣。

警方指出，55歲的蔡姓男子日前和1名暱稱為「寶貝」的女子認識後，照片中長髮清秀的女子發動柔情攻勢，讓蔡男誤以為對方有意思和他交往，23日和女方相約在六合路一家超商碰面。

蔡男抵達超商後，等了數10分鐘都不見女方現身，不久，女方傳來訊息，要求他先去超商購買3萬元遊戲點數，蔡男直覺有異，於是回覆女方要取消約會；未料，女方卻變臉，傳來「你不要覺得小姐這樣叫一叫很好玩，有問題講出來，如果你要玩我一定陪你玩，要玩就玩大條一點，將請徵信社查到你住家，大家試看看！」文末還署名「竹聯戰堂」。

蔡男收到簡訊後，心生畏懼，進入超商欲購買遊戲點數，店員發現有異報警，新興分局中正三路派出所巡邏員警林鈺祥、許原彰火速趕往，警方安撫蔡男，那是詐騙集團的慣用手法，先加好友噓寒問暖後，再以恐嚇方式威脅對方依指示購買點數，苦勸蔡男勿被詐騙集團牽著走，蔡男確認是詐騙伎倆後，打消購買點數的念頭，安心返家。

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