國內今天新增一例本土個案，為新北60多歲男子染疫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該男子的職業是做工程，10月16日發燒，17日就醫採檢確診，Ct值33.1，由於個案接觸的人少，感染源目前還在調查，但病毒量低，後續採檢2次都是陰性，可能是之前感染的案例，現處在陰陰陽陽的階段，判斷可能為舊案。

羅一鈞表示，這名個案從事的是工務工作，只接觸到1個朋友以及就醫接觸者，其餘相關人員是自主健康管理和自我健康監測。個案是雙側腎臟發炎導致發燒，和新冠肺炎沒關係。

對於個案的感染源，羅一鈞表示，目前疫調還在進行中，等到個案回憶起更多線索，才會有更多資訊，警政協尋也在進行。這名個案曾在7月14日接種單劑莫德納，確診時Ct值高、33.1，後來2次採檢都是陰性，病毒量低，又迅速轉陰，可能是染疫舊案，處於陰陰陽陽階段。

今日新增的1例本土個案(案16451)，為60多歲男性，今年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院，Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。