中央流行疫情指揮中心今天公布，國內出現最年輕的疫苗接種死亡個案，為一名年僅15歲的少女，接種疫苗廠牌為BNT。

指揮中心發言人莊人祥表示，此死亡個案是在9月24日接種，當天並未出現不適，10月15日上體育課時，突然感到不適，隨後由醫護人員進行CPR與AED急救，但到院前仍不幸身亡。

莊人祥指出，個案本身有神經系統病變病史，經法醫相驗，疑為腦神經病變所致，家屬現已申請預防接種受害救濟，也已通報進不良事件系統，將持續協助辦理。