美財報周來臨，市場專注焦點逐漸轉移至企業財報結果，目前獲利表現普遍優於預期，重振投資信心。街口投信表示，後續還有多家重量型企業如Netflix、IBM、Tesla以及Intel公布財報，將是投資人關注焦點。

以金融股為代表的財報公布情況顯示，從JP Morgan、美銀美林、MS、花期到高盛等大型銀行與金融機構的業績表現皆優於預期，帶動市場氣氛轉佳，投資人樂觀看待消費與企業景氣復甦下，所帶動的消費者支出以及融資動能。

根據Refinitiv數據統計，在公布第三季度業績的41家標準普爾500指數公司中，83％的每股收益超出預期；目前市場預期標準普爾500指數第三季度的收益增長率為32％。企業財報顯示獲利狀況仍較預期為佳。

街口投信分析，第3季企業財報近期開始公布，首家公布財報的航空公司—達美航空表示，雖然第三季營運數據優於預期，但燃料成本和其他費用的上漲將對其第四季度的利潤構成壓力，不過，公司仍看好疫情趨緩後的航空需求，預計第四季運力將恢復至2019年同期的80％；上季為71％。

此外，精品龍頭企業LVMH表示，第三季營收增幅較疫情前增加11％，較市場預期為佳；與 2019 年相比，亞洲和美國的銷售額繼續保持兩位數的增長。展望未來，該公司表示，隨著世界逐漸擺脫冠狀病毒大流行，預計增長率將繼續下去。