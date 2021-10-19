台南市目前有3個消防分隊消防車裝置AI主動警示系統。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲感謝奇美車電股份有限公司捐贈3組AI主動警示系統給予台南市消防局安南、和緯、永華等3分隊。(曹婷婷攝)

台南市消防局今天於安南、和緯、永華3個分隊為3部消防車安裝AI主動警示系統，期能有效降低大型車輛前方盲區、側邊盲區及內輪差肇事率。台南市消防局表示，初步雖僅3輛車安裝，但未來將針對現有大型車輛，逐步完成裝設。

消防局指出，奇美車電股份有限公司主動捐贈3組AI主動警示系統給安南、和緯、永華3個分隊，配置項目包括右側盲區暨內輪差主動警示系統、前方盲區起步滑行主動警示系統2大系統。

該系統以AI影像偵測技術，重點保護弱勢道路使用者，包括行人、自行車騎士、摩托車騎士。當行車起步時或轉彎時，有任何碰撞風險，系統將主動以影像標誌、喇叭聲音及閃爍燈光等3種警示方式多面向地提醒駕駛司機，避免大型車盲區及內輪差造成車禍事故。

黃偉哲說，頻傳大型車輛因盲區及內輪差等因素，造成用路人傷亡的遺憾，尤其，消防車是用來救命、救災搶險的，消防弟兄都在跟時間賽跑，大車安全性更顯重要，若為了搶救而發生車禍，絕對沒人樂見。他感謝廠商義舉，強化消防弟兄災害搶救效能，為民眾生命財產安全一起盡心力。

根據統計，全台大型車事故1年高達5000件，駕駛視線死角與大型車內輪差是肇事主因。全球每年高達41萬3000多起汽車事故，肇因大型車視野盲區，造成近16萬人死亡。

奇美車電股份有限公司總經理徐學賢說，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）相當重視大型車交通事故問題，其中，R151及R159條款皆針對為商用大車相關主動警示系統提出相當嚴謹規範，先進國家如德國、日本、英國已明確訂定當地新車型強制配備的法定日程。

徐學賢說，此次於消防局配置的主動警示系統，是奇美車電股份有限公司100％台灣研發製造，已於日本及台灣第三方驗證單位，實車測試通過上述規範的先進駕駛輔助系統。他說，希望藉台南市消防局車輛示範性安裝做為全台的起跑點，驗證如何有效降低大型車輛前方盲區、側邊盲區及內輪差的肇事率。