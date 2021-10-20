屏東縣上月發生超商女店員遭疑患思覺失調症男子攻擊、挖眼的恐怖案件，再度引爆精障罪犯處置方式的論戰，由於司法院、法務部意見不同，內訌多日，雙方昨晚相約閉門會談，盼能在社會安全網的法律見解及修法方向達成共識。歷經6個多小時之挑燈夜戰，討論議題已有具體進展，包括採取暫行安置、送至醫療處所治療及由檢察官執行等共識，後續將有利加速相關法案審議。

法務部長蔡清祥昨率同檢察司司長、副司長及承辦人員，與司法院祕書長林輝煌、刑事廳廳長等人，就已送至立法院審議有關偵查、審判中對於精神障礙犯罪者送至醫療院所治療之修正規定充分交換意見，歷經6個多小時挑燈夜戰，討論議題已有具體進展，包括採取暫行安置、送至醫療處所治療及由檢察官執行等共識，後續將有利加速相關法案審議。

雙方認為，此次雙方攜手，共同完善相關法制規範，修法通過後將可避免精神病患於偵審期間再犯、適時在醫療院所及早施以治療等目的，使社會安全網更加完備。

法務部長蔡清祥昨在會前表示，會議是就司法院提出的草案，大家進一步溝通意見，其實大家目標一致，就是希望符合人民的期待，讓有精神障礙的犯罪嫌疑人早日獲得醫療，不會在外趴趴走。也許大家各有堅持，但相信很容易能達到共識。

司法院祕書長林輝煌也說，司法院非常關心社會安全網的建構，希望能夠盡速讓它完善，讓國民能安心度日，因此，很期待雙方能化解歧見，達成共識。

屏東挖眼案引發精障犯罪者如何處置的論戰，司法院認為，案件偵審中、判決前，法官即可依職權緊急監護犯罪嫌疑人；法務部則認為，應待判刑確定後，再依保安處分規定監護犯罪者；另就「強制監護」實質內容，雙方見解也有歧異，互批各自支持的作法違反憲法規定。