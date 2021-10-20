大陸A股三大指數20日維持震盪走勢，午後三大指數震盪下挫，滬指最終收報3587.00點，跌0.17％，成交額4505億元。深成指收報14452.25點，跌0.33％，成交額5697億元。創業板指收報3285.12點，跌0.37％，成交額2066億元。

北向資金累計流入超過人民幣（下同）80億元，滬深兩市成交額再次突破1兆元大關。總體而言，資金避險情緒明顯，多空博弈較為激烈，個股跌多漲少。

類股方面，電力、鋼鐵、醫美、汽車整車股表現強勢，醫療服務股持續萎靡。從盤面上看，培育鑽石、綠電、鹽湖提鋰概念漲幅居前，煤炭、CRO概念、油氣開採股跌幅居前。

另外，大陸國家發改委19日晚間打出重磅組合拳，強調將研究依法對煤炭價格實行干預措施；組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會；在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。

受此消息衝擊，20日大陸商品期貨多數收跌，焦煤、焦炭、錳矽、矽鐵、鄭醇、尿素、純鹼、乙二醇、PVC跌停，動力煤跌逾8％，滬鋅、滬鋁跌逾6%。

亞德客-KY現金增資新股20日上市交易 股價走跌
陸發改委研究煤炭價格干預措施 港煤炭股逆市下挫、兗州煤業跌12％
#綠電 #成交額 #收報 #滬指 #收跌