中信投顧指出，宏捷科（8086）9月、第三季與今年來累計營收皆創下歷史新高紀錄，漲價效應加上新產能開出，第三季獲利成長可期，預期第四季營收將繼續創高，2022年營運展望樂觀，獲利將維持高幅成長，給予「增加持股」投資評等，目標價165元。

中信投顧認為，雖然WiFi產品出貨受到客戶主晶片缺貨的影響拖累，不過智慧機功率放大器（PA）與物聯網（IoT）等訂單續增，且部分PA產品在上半年漲價效應開始顯現，配合新產能7月陸續開出，帶動宏捷科9月營收連續第七個月刷新單月新高紀錄，預期第三季毛利率將回升至三成以上。有鑑於產能仍維持滿載狀態，訂單續增配合新產能的挹注，法人預期，宏捷科第四季營收將持續走高。

展望2022年，4G用PA仍是帶動營運成長的主要動力來源，而5G智慧機出貨成長與滲透率提升趨勢明確，將繼續帶動PA需求增加，新切入高通5G智慧機PA訂單將逐步放大，加上第三代半導體產品具題材性，配合新產能貢獻，營運展望樂觀。中信投顧預估，宏捷科2021、2022年每股純益分別為4.62元與6.86元，連兩年的年增率均高達48％。