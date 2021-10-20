日本德仁天皇的姪女、秋篠宮文仁親王長女真子內親王（真子公主），將在本月26日與未婚夫小室圭登記結婚。兩人婚後將赴美生活，真子公主在美國的工作，也成為日本網友的焦點。日媒稍早前提前公布，真子公主已提前找到工作，年薪達1500萬日圓（約新台幣365萬元）。

日本雜誌《女性自身》引述一位在紐約工作的日本記者的說法指出「即使是住在紐約的日本人，對真子的工作地點也越來越感興趣。」

根據先前報導，真子公主與小室圭結婚後，會因為婚後脫離皇籍因而獲得皇室補貼的1.5億日圓（約新台幣3800萬元）津貼；讓兩人婚後在紐約工作的經濟情況，更令人關注。

日媒報導，真子公主與小室圭籌辦婚禮許久，其中之一的任務就是找到真子公主在紐約的工作地點，並期待可以運用所學，銜接曾在東京大學博物館特聘研究員的職業生涯。

據了解，目前真子公主在紐約的工作，已經「非正式的確定了」。她將在紐約擔任大肚會藝術博物館（MET）的日本畫廊擔任策展人。MET是全球最大的博物館之一，擁有300萬件館藏。而策展人年收入約有1500萬日圓。

而她的未婚夫，小室圭則是在Lowenstein Sandler律師事務所工作。若能在12月通過律師考試，成為一名律師，預計年收入將達到2000萬日圓（約新台幣487萬元）。

當前MET負責人針對媒體詢問真子公主是否將在MET任職時，對方的回應「目前沒有她是這個博物館工作人員的紀錄。」但這項回覆沒有否認未來有此可能性。日媒指出，MET未公開替日本畫廊招募策展人，因此推測本次是一次「特別招募」。

真子公主在就讀國立基督教大學時獲得策展人資格，同時也在愛丁堡大學學習藝術史，擁有萊斯特大學（University of Leicester）博物館學碩士學位，並有東京大學大學博物館的工作經驗。

日媒指出，MET與日本皇室有不少淵源。日本明仁天皇1994年造訪美國時曾在MET舉行歡迎晚宴。當時原定在酒店舉行，受邀者得支付會員費；而MET迅速全額支付的會員費，並表達了舉辦晚宴的想法。展現了對日本皇室的重視。

日媒也認為，若是MET聘請了真子公主，那麼日本皇室對MET捐贈藝術品的數量（近期大幅減少）有望再度增加。日媒評論，真子公主擁有「前皇室」的身分，似乎比她自己認為的更具吸引力。