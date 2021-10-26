慶祝台北市北投溫泉博物館23歲生日，今年以「來溫叨」為主題推出手作體驗工作坊、市集及特展，特地將館內大浴池變成大型冰菓室，展出3座充滿懷舊風味的巨大刨冰，一旁還有復古攤位，讓民眾彷彿進入神隱少女的奇幻世界，瞬間回到百年前北投的風華熱鬧時光。

疫情期間出國不方便，北投溫泉博物館讓大家一解對日本旅遊的想念，館慶期間與日本東京88年老字號澡堂小杉湯合作，展出「錢湯聚」台日公共浴場展，引領民眾探訪公共澡堂的文化魅力，10月30日溫博館生日當天，在日本的小杉湯浴場有純正「北投湯」溫暖登場，讓遊客在日本也能泡到北投溫泉。

溫博館指出，這次「山丘下的北投盛會」特展，將館內大浴池化為大型冰菓室，展出3座充滿懷舊風味的巨大刨冰，分別代表「北投好行」、「北投好玩」、「北投好料」的北投風景，色彩繽紛的刨冰雕塑有自動車、人力車、舞踊及蘇打水等可愛裝飾，呈現北投百年前最進步的交通建設、新興娛樂活動及多元飲食料理。

今年為期3周的館慶系列活動，包括「湯樂園」、「湯療癒」及「湯祈福」，推出3條溫泉主題走讀路線，涵蓋北投公園、地熱谷、普濟寺湯守觀音等北投的歷史人文、娛樂、自然地景及古蹟，搭配「北投家徽」精美集章摺頁，讓民眾透過走讀，深入認識北投。

此外，活動還舉辦手作體驗工作坊，有北投印象絹印、大浴池意象剪紙、浮世繪印章、湯花沐浴球、彩繪玻璃、果凍蠟燭等手作課程，民眾能親手製作蘊含北投人文美感的精緻作品。

今年也規畫4場主題對談講座，對談主題從公共浴場面貌、溫泉價值到泡湯養生，讓民眾從不同面向認識公共浴場及溫泉。11月13日、14日舉辦市集及藝術匯演，邀集北投在地表演團體及店家，一起「來溫叨」熱鬧慶生，歡慶北投溫泉博物館23周年。

館方表示，只要在館慶期間密切關注「北投溫泉博物館」臉書粉絲專頁並參加活動，就有機會獲得館慶限定精美好禮、限量溫泉湯屋券。