日本真子公主26日登記結婚，上午離開住所時，秋篠宮夫婦及妹妹佳子公主親自送別，姊妹相擁的畫面令人動容。

日本真子公主今（26）日已經和大學同學小室圭登記結婚，上午真子離開住所時，秋篠宮夫婦及妹妹佳子公主親自送別，真子不斷向父母鞠躬道別，佳子也特地伸手擁抱姊姊，場面令人動容，不少網友留言表示被姊妹情深的畫面感動到哭了。

日本放送協會（NHK）報導，真子公主今日上午正式和小室圭完成結婚登記，成為平民「小室真子」。上午10時左右，真子步出住所赤坂御用地，父母親秋篠宮夫婦及妹妹佳子公主親自出來送別。

畫面顯示，身穿一襲淺色套裝、手拿著一束粉色花束的真子走出住所後，先向在場媒體2度鞠躬，接著秋篠宮夫婦及佳子公主也步出住所。真子先向父親文仁親王鞠躬，在父親對她說話的同時也不斷鞠躬，對母親的最後交代與祝福也同樣多次鞠躬，場面令人動容。

真子在面對妹妹佳子的時候，氣氛較為活潑，畫面可以看到佳子臉上堆滿笑容，還主動伸出手擁抱真子，兩人還互相拍背鼓勵，分開時姊妹倆相視而笑。

真子在坐上轎車前再對家人連行5次鞠躬，並且特地走到媒體面前2度行禮，坐上轎車後也不斷向家人揮手告別。

日本真子公主26日上午離開住所，秋篠宮夫婦及妹妹佳子公主親自送別。（圖／路透社、共同社）

真子告別家人的畫面惹哭許多日本網友，不少人留言表示看到姊妹相擁時忍不住哭了，讚賞佳子主動伸手的舉動。也有網友表示真子身為皇室，一生奉獻給人民，現在終於可以結婚了，祝福她婚後幸福、為自己而活。

NHK指出，真子及夫婿小室圭的座車之後分別抵達東京一家飯店的地下停車場，兩人下午將在飯店舉行記者會，屆時真子將以平民「小室真子」的身份出席記者會。

兩人將在記者會上發表簡短聲明，包括談論結婚感受以及未來生活。不過由於媒體先前提出的部份提問讓真子感到相當驚訝與焦慮，因此兩人屆時將以書面形式答覆提問。