國家交響樂團《北國幻夢》音樂會即將登場。（國家交響樂團提供）

鋼琴家盧易之將與指揮家吳曜宇、國家交響樂團同台演出葛利格鋼琴協奏曲，他表示，這是他演奏生涯中第四次演奏此曲，「葛利格在這部作品運用了二度及三度音的結合，即是挪威傳統管樂器的音律排列，全曲充滿北國氛圍。」

這場音樂會除了有葛利格鋼琴協奏曲，還有柴可夫斯基第一號交響曲，以及「一分鐘交響曲作曲計畫」中由新銳作曲家鄭雅慈所創作的《墜落之時》。

吳曜宇表示，柴可夫斯基的第一號交響曲，從第一樂章以細弱極小聲的弦樂開場到舞曲運用，以及第四章汲取俄羅斯民歌的延伸，在當時是耳目一新的作曲手法，「我們可從第一號交響曲中，看出奠定他之後多首作品中『柴可夫斯基式』的結尾，以絢爛的煙火般結束曲子，更可以從許多樂段中看到俄羅斯作品獨有的，如同喝了『伏特加』般熱血激昂的風格。」

鄭雅慈表示，「《墜落之時》描寫墜落的狀態，並不存在真正的開始與結束，我試圖利用這種不安定感突顯對於墜落過程的感知。」演出將於10月22日在台北國家音樂廳登場。

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