有些人受委屈或是受傷了，都習慣自己默默吞下肚，而不會極力爭取或找人傾訴。《搜狐網》命理專欄近日發文，指出生肖屬牛、蛇和羊的女性，因為習慣有苦自己吞，即使結婚了也是如此，所以婚後生活會比其他人來得更辛苦。

1、生肖牛

屬牛的女性天生個性就比較憨厚老實、任勞任怨，在結婚之前就已經很少抱怨，婚後更是屬於埋頭苦幹的類型，付出了很多，卻因為太過老實、不會說場面話，而被男方家認為是理所當然，也不會感到心疼，因此若是碰到不好相處的男方家，婚後生活就會過得比較辛苦。

2、生肖蛇

屬蛇的女性個性很倔強，對自己有非常高的期許，她們雖然也很在乎家庭和孩子，但常常會被誤解，只一心專注在事業上，所以結婚後她們經常得面臨事業和家庭的雙重壓力，總會因此衍生出很多問題，導致夫妻之間爭吵，甚至是男方家的不諒解。

3、生肖羊

屬羊的女性個性溫柔、任勞任怨，還非常善良孝順，每當遇到委屈，她們都會選擇以沉默來應對，默默吞下所有不愉快，結婚後她們也維持一貫的做事風格，總是逆來順受，如果被公公婆婆刁難、誤會，她們也不會為自己解釋、爭取，所以不但自身壓力很大，生活也過得很辛苦。