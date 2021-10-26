職場上遇到難題，有些人選擇知難而退，但也有些人潛能無限、越挫越勇，《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖遇強則強，如果身邊的人能力卓越，就越是能夠激發他的潛能，徹底發揮實力，在人群中取得亮眼的表現。

生肖豬：

生肖屬豬的人待人處事都相當低調，不過若是遇到強勁的競爭對手，反而能夠激發他們的動力，尤其是遇到他人打壓時，明知道困難重重，但他們仍舊會堅持信念，埋頭完成自己的目標，正因為這股不服輸的拚勁，讓他們在職場的表現愈發成功。

生肖牛：

生肖屬牛的人做事情小心謹慎，在職場上總能順利完成工作任務，獲得極大的成就感，除此之外，面對競爭對手，他們從來不認輸，甚至勇於探索任何新的可能性，從中獲取更多的資源，積極的表現深受長官及同事們的信任，自己也能獲得滿滿的成就感。

生肖猴：

生肖屬猴的人聰明能幹，在職場上的表現十分積極，就算身邊競爭對手不少，他們也能秉持著不服輸的精神，努力提升自己的能力，並且從中探索新的發展空間，積極進取的態度奠定了他們事業上的基礎，也更容易獲得他人的青睞。

生肖兔：

生肖屬兔的人做事踏實，在工作上一直都是默默的努力付出，雖然被動的他們容易遭遇競爭對手的打擊，但是他們反而越挫越勇，會努力克服眼前的各種艱難，讓自己變得更加強大，並且從中找到出頭的機會，實力不容小覷。