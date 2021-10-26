不少人都十分嚮往愛情，然而交往期間並不是無時無刻都和想像中一樣美好，有時候2個人個性、習慣不同，相處起來就會感到心很累，命理網站「螢火蟲星座神婆」發文，點名白羊座、金牛座和處女座的人，最容易讓另一半越愛越疲憊。

1、白羊座

白羊座雖然很疼愛另一半，但他們的愛卻會讓你感到壓力，因為他們不太會考慮你的感受，只會一股腦用自己的方式表達愛意，讓你感到有些不舒服，可是白羊座也沒有做錯什麼，只是不太懂得愛人的方法而已。

2、金牛座

金牛座在愛情中比較壓抑，不太會表達自己的想法，總是把心事悶著不說，每當你想要溝通時，他們卻會逃避問題，導致2個人之間的誤會越積越多、越積越深，久而久之在這段感情中，感到痛苦的時間就會比快樂還多。

3、處女座

處女座就算戀愛了，也會持續朝著目標前進，如果沒辦法跟上他們的腳步，只會讓你覺得離他們越來越遠，好像2個不同世界的人，再加上處女座容易想太多，你在追趕他們腳步的同時，還得安撫他們的情緒，當然會越愛越疲憊。