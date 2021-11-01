有些女孩活得瀟灑，身邊總圍繞著不少追求者，看似濫情又花心，但其實她們比誰都珍惜愛情，《搜狐網》運勢專欄就點出3大星座女，天生就是癡情種，一旦愛上就會用盡一生呵護另一半。

水瓶座：

水瓶座女生精明能幹，在各領域的表現都相當優秀，之所以被認定花心，主要來自於她們比較多變且心思捉摸不定，總給人覺得疏離，也顯得她們沒有投入其中。但其實水瓶女對愛情的要求很高，有不能妥協的堅持，相較於物質上的擁有，她們更注重精神層面的契合，所以一旦遇到了投緣的對象，就會一拍即合，瘋狂的愛著對方。

處女座：

眾所皆知，處女座是典型的完美主義者，挑剔的性格讓她們很難找到合適的對象，加上因為對於愛情和婚姻沒有安全感，所以短期內很難投入真心。但其實處女座女生骨子裡相當癡情，對於愛情的觀念也相對保守，道德上不允許任何偷腥的行為，所以一旦心裡認定了誰，就會有走一輩子的打算，不會輕易分開。

白羊座：

白羊座女生個性陽光開朗，異性朋友眾多，玩起來也沒有太大的顧忌，導致外界覺得白羊女經常周旋在男性之間，貌似很花心，但其實白羊女把愛情和友情分得很清楚，不會隨便越界。一旦白羊女陷入愛情，就不會跟其他男性糾纏不清，甚至另一半要求的話，自己也會和異性保持距離，認真經營感情。