疑似收到假鈔該怎麼辦？一位女網友表示，近日發現收到一張特殊的新台幣500元紙鈔，上方防偽用的條狀箔膜竟成一片空白，「伍佰圓」直接少一個字，擔心收到假鈔而不敢使用。對此，有內行網友建議，可以拿去台灣銀行鑑定，若為真鈔，那就賺到了。

女網友收到一張看似正常的500元紙鈔，但正面本來用來作防偽辨識的「條狀箔膜」處竟被留白。(摘自爆廢公社二館)

一位女網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上表示，「試問…收到這種錢…可以去銀行換的嗎？」女網友貼出2張圖片，只見一張看似正常的500元紙鈔正面，本來用來作防偽辨識的「條狀箔膜」處竟完全空白，連「伍佰圓」的「圓」字也不見了。對此女網友傻眼表示，「我到家才發現收到這種錢，也不敢花…」但她指出，若近看白色那一條，看得到「圓」字。

照片曝光後，也掀起網友討論，「太哭了吧…..感覺很像NG鈔」、「背面看起來是真的，拿去銀行換」、「看起來就防偽線掉了，拿去台銀請行員幫忙鑑定，鑑定後再更換」、「可以換，拿去台銀。我領過1000的裡面有一張長這樣」、「拿去換吧，現在疫情會噴酒精在紙鈔上，噴久了噴多了就掉了」。

同時內行更提醒，若要持鈔票到銀行確認真偽，切記要說是「鑑定」，而非換鈔。網友表示，「如果你直接說要換鈔，結果鑑定出來是假鈔你會有刑責」、「拿去台銀要求鑑定是否為真鈔，千萬不要直接換，協助鑑定跟使用偽鈔是差很多的」。

如果經鑑定後確定為真鈔，網友建議將NG鈔留下來，或賣給收藏家，反而更有價值。「留起來，如果是真鈔的話，你就賺到了」、「如果是真的就值錢了，很多人愛收這個」、「聽說瑕疵的真鈔，更有價」、「先去確認真偽，如果是真的，建議找收藏家換，可以換更多」。