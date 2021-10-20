在泳池畔，黃渼茜是悠遊自在的美人魚，上到陸地，是台灣大學運動管理研究所高材生，20日比完2021年新北全運會後，隔天還要早起「打卡上班」。

今年東京奧運中華隊國手之一的黃渼茜，20日在全運會游泳項目最後一天，於女子50公尺蝶式以26秒97創下大會新猷、順利奪金，本屆全運會個人累積參加5個項目的成績都是亮澄澄的金牌，其中400公尺自由式接力也和隊友攜手創下新的全國紀錄。

除了泳池畔締造佳績，黃渼茜更是兼顧運動、在校成績的運動員模範，高中就讀北一女中，大學及研究所是台灣大學，現在還多了中華奧會國際組實習生的角色，她笑說：「所以比完全運會後也不能放鬆，因為還有研究所課業要忙，隔天也得上午9點準時到中華奧會上班。」

為了全運會，黃渼茜結束東奧後就迅速投入備戰，也與短距離好手吳浚鋒請了物理治療師，協助每天賽後恢復，「真的蠻有效的，雖然連續出賽疲累難免，都能讓身體盡快恢復過來，面對下一場挑戰。」