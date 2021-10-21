菲律賓外交部今天表示，中國船隻在南海以警報器、喇叭和無線電通訊挑戰菲國船隻，菲方為此提出外交抗議。
路透社報導，菲律賓外交部推文指出：「這些挑釁行為對南海的和平、良好秩序及安全構成威脅，有背於中國基於國際法應守的義務。」
菲律賓外交部指稱，當菲方在領域及海域及其周邊進行例行性巡邏時，已發生逾200次這類挑戰。但菲國外交部未闡明這些挑戰發生在什麼期間。
針對上述情況，中國駐馬尼拉大使館未在上班時間外立即作出回應。（譯者：陳正健）110102１
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菲律賓外交部今天表示，中國船隻在南海以警報器、喇叭和無線電通訊挑戰菲國船隻，菲方為此提出外交抗議。
路透社報導，菲律賓外交部推文指出：「這些挑釁行為對南海的和平、良好秩序及安全構成威脅，有背於中國基於國際法應守的義務。」
菲律賓外交部指稱，當菲方在領域及海域及其周邊進行例行性巡邏時，已發生逾200次這類挑戰。但菲國外交部未闡明這些挑戰發生在什麼期間。
針對上述情況，中國駐馬尼拉大使館未在上班時間外立即作出回應。（譯者：陳正健）110102１
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