踏入年底不僅百貨有周年慶優惠，電商也有每月的購物節活動，就連外送平台也加入戰團來滿足消費者各方面的購買慾。foodpanda也為了回饋消費者一直以來的支持，因此特別在本周五（22日）當天早上10點起，在全台30間分店、首次打造了一日限定「熊貓超市購物節」的限時限量優惠活動，不僅有近千款日常零食、用品半價大放送，更專攻多款限量夢幻生鮮，包括各式秋蟹、日本頂級麝香葡萄等高單價商品，通通祭限時半價優惠，正好在入秋之時、品嚐正當季的美食。

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」，主打限量夢幻生鮮，包括各式秋蟹、日本頂級麝香葡萄等通通享限時半價，搭配當日限定優惠碼最低享33折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」推出智利熟鱈蟹 400g，原價330元，今日限時特價165元，滿額再享限時限量66折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」推出活凍三點蟹3入 300g，原價199元，今日限時特價99元，滿額再享限時限量66折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」推出日本山梨縣麝香葡萄 500g，原價999元，今日限時特價499元，滿額再享限時限量66折優惠。（foodpanda提供）

說到秋天要食補養生，當然少不了要吃螃蟹，foodpanda此次就挑選了愛爾蘭珍饈麵包蟹、智利鱈蟹及帝王蟹等老饕最愛吃的螃蟹，在「熊貓超市購物節」的22日當天，將帶來限時限量下殺以外，還有秋蟹經典代表的三點蟹，只要百元有找的價格，即能輕鬆在家大啖秋蟹滋味，而且再祭出來自日本的夢幻逸品，包括平常至少要上千元的精選日本山梨縣麝香葡萄及貓眼葡萄，當日將下殺至499元起即能無痛入手。

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」同時帶來了近千款日常零食、用品5折優惠，當中包括集結上百款日韓人氣商品，以及在地名店精緻美食。（foodpanda提供）

各式夢幻生鮮將於22日當天下午2點正式開搶，搭配當日限定滿額優惠碼，即享最低33折起優惠以外，「熊貓超市購物節」再集結了上百款日韓人氣商品、在地名店精緻美食，像是追劇必備的零食、看著韓國節目就想跟著一起吃的韓式辣泡麵，通通也同享下殺5折優惠。

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」推出bibigo豬肉泡菜鍋 460g，原價349元，今日限時特價199元，滿額再享限時限量66折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda的一日限定「熊貓超市購物節」推出好麗友烏龜玉米脆片 80g，原價79元，今日限時特價49元，滿額再享限時限量66折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda也在22日當天貼心為了繁忙的上班族，特別祭出3大時段的66折優惠碼，包括上午10點、單筆訂單消費滿800元，輸入「熊好買」即享66折、最高折抵350元；下午2點、單筆訂單消費滿 1100元，輸入「熊高級」即享66折、最高折抵500元；晚上6點、單筆訂單消費滿600元，輸入「熊划算」即享66折，最高折抵250元優惠，而且更能在購買優惠價的各式夢幻生鮮，或日常零食、用品時使用。foodpanda公共事務協理郭昕宜就表示，此次希望以各式夢幻生鮮以回饋消費者，預計「熊貓超市購物節」當天，業績將較平日翻倍成長。