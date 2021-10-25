1名女網友發文投訴日前在基隆某甜點店訂了要價千元的蛋糕，當時要求蛋糕需畫上熊貓，事後發現該熊貓圖案不甚理想，於是拍下蛋糕照笑說「這隻熊貓很醜，真的有在敷衍」；而店家發現貼文後也不滿反嗆，當時是臨時接單也已重畫，但女網友卻不斷在網路上發文抨擊，嗆說「什麼叫敷衍」、「真的想賞你幾巴掌」。

該女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前在基隆某甜點店用電話預訂6吋巴斯克乳酪蛋糕，並指定蛋糕上畫上1隻熊貓，因體諒是臨時訂單，她向店家說「簡單就好了，沒關係」，對方開價1150元；事後店家將蛋糕完成圖先傳給她看，她當下雖回應熊貓「有點歪歪的」但也收下蛋糕，慶生當天她在個人Instagram上拍下蛋糕照寫「這隻熊貓很醜，真的有在敷衍」，遭到店家截圖痛罵。

女網友在基隆某甜點店訂了要價千元的蛋糕，當時要求蛋糕需畫上熊貓，事後發現該熊貓圖案不甚理想，於是拍下蛋糕照笑說「這隻熊貓很醜，真的有在敷衍」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

而店家發現貼文後也不滿反嗆，當時是臨時接單也已重畫，但女網友卻不斷在網路上發文抨擊，嗆說「什麼叫敷衍」、「真的想賞你幾巴掌」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該甜點店的老闆娘將2人的對話截圖，也發到個人Instagram上，怒罵「真的會被氣死，好心臨時接單，真的很討厭這種人」，該老闆娘強調當時得知對方不滿意熊貓圖案，還說要重畫並加上水果裝飾，是對方說蛋糕周圍要插蠟燭，因此不用過多裝飾，怒罵「什麼叫敷衍」、「平常幫其他客人我都裝飾得很漂亮，真的想賞你幾巴掌」。

該女網友的爆料文章PO出後，該甜點店也在留言處發聲，強調「電話中也有詢問過你，有要畫什麼樣式的熊貓，你也沒有提供圖片，而是急促說『隨便都行』，先不說好不好看，既然無法接受我們自行發揮，起初就不要說『隨便都行』」，店家說他們文章中完全沒有公開女網友的資料，但女網友卻不斷透過各種管道公審店家。