市場買肉給5個1元 店家回3個字拒收 同行曝真相

民眾近日到市場買肉，總共195元，但老闆看到他拿出「5個1塊錢」，卻突然拒收。(摘自爆廢公社)

有些人覺得零錢既笨重又佔空間，會避免帶太多在身上，不過生意人竟然也討厭拿到硬幣。民眾近日到市場買肉，總共195元，但老闆看到他拿出「5個1塊錢」，卻突然拒收，引起熱議。對此，有同行就分析了店家會拒收小額零錢的真正原因。

網友在臉書私密社團《爆廢公社》上分享，上周到黃昏市場買食材，在一間豬肉攤消費後，熱情的老闆娘表示一共198元，「拿195元就好」。不過，就在網友打開錢包數零錢，數到5個1元硬幣時，老闆娘又再度開口，「我們不收1塊錢，因為用不到。」對此，原PO好奇表示，「我長這麼大…第一次聽到用不到錢，還要出來工作的」。

貼文一出，網友紛紛留言，「1元也是錢啊，好奇怪的邏輯」、「傳統小生意不收一塊錢的，不OK」、「我會選擇不買」、「老娘一定是有遇過全部拿一元的客人」。而不少做生意的同行就表示，「如果不收1元，會直接把零頭抹去收190，你爽我也爽」、「我們家是不收五塊錢.....所以都跟客人講，算190元就好」。

但也有人替老闆頻緩道，「其實他會算你195就是不想要1塊」、「原價198闆娘算195，證明她真的不喜歡1元，不是故意為難你」。另一位網友分享，曾遇過早餐店不收1塊錢，老闆當時解釋因為很多客人都不接受用1塊錢找錢。拿去銀行換之前還要先洗過，不然銀行不收。「所以老闆已經累積兩萬多的1塊錢了」。