日本眾院大選將於本月31日投開票，日本各媒體於19日與20日進行的民調顯示，聯合執政的自由民主黨與公明黨席次應會下降，但仍可維持過半，自民黨能否單獨過半則情勢微妙。

日本第49屆眾議院選舉有1051人參選，將從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，過半數為233席。

選前自民黨在眾議院有276席、公明黨29席，合計為305席；最大在野黨立憲民主黨有110席，其他依次為共產黨12席、日本維新會11席、國民民主黨8席等。

日本讀賣新聞與日本新聞網（NNN）民調結果顯示，自民黨與公明黨的執政聯盟在本屆大選仍可維持過半數席次，但自民黨面臨在野黨聯手挑戰，席次將大幅下滑，能否維持單獨過半情勢微妙；公明黨則預料將會微幅增加席次，兩黨合計有望拿下絕對安定多數的261席以上。

在野黨方面，立憲民主黨與其他在野政黨於超過210個選區共推候選人，有望從選前的110席增加到130席；共產黨可望拿下15席以上，席次微幅增加；日本維新會在大本營大阪站穩腳步，政黨票可望大幅增加，席次有可能成長到30席以上。

每日新聞民調也顯示，自民黨與公明黨席次應會下降，但仍可拿下過半的233席以上。

自民黨在青森、山形、群馬等多縣的全部選區目前呈現優勢，但在大阪與新潟等處陷入苦戰，小選舉區的區域議員可能難以達到上次2017年大選拿下的218席，比例代表議員席次也可能會比上次少。

不過3成受訪民眾對小選舉區的投票傾向未明確表態，情勢仍有可能發生變化。

共同社民調則顯示，自民黨仍有機會單獨過半，只是難以維持選前的276席。

另外，朝日新聞民調顯示，有46%受訪者傾向由自民黨繼續執政，22%希望以立憲民主黨為中心進行政黨輪替，32%為其他或未回答。

在政黨票的投票傾向方面，有38%回答自民黨，13%為立憲民主黨，其次依序為公明黨7%、日本維新會7%、共產黨5%等。

至於首相岸田文雄率領的內閣支持率，回答支持的有41%，低於上次民調的45%；不支持的有26%，比上次的20%上升。

不過對於防疫政策的評價則與支持度相反，51%給予肯定，高於不肯定的38%，是從去年11月的民調以來，首次肯定比例高於不肯定。