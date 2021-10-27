因市場憂心馬上即將進行的日本眾議院改選，政治因素干擾下，早盤結束時，日經指數收28946.61點，跌159.4點或0.55%。東證收2009.84點，跌8.56點或0.42%。

上任一個月後，日本新首相岸田文雄將率領自民黨參加10月底的眾議院改選。上周末的補選失利，讓這次大選增添許多不確定性，外界預估自民黨將失去部分席次，但還是占多數。

三井住友資產管理認為，如果自民黨不能靠自己獲得多數席次，或將有損岸田的政治地位，且政治還會產生不確定性。因為，在自民黨內部，許多黨員會懷疑自己的黨，能否在2022年參議院大選時還能存活下來，同時，岸田搞不好還會被罷免。

以岸田的上一任菅義偉來說，只當了一年的短命首相。

電子元件製造業者藤倉，是日經跌幅最大的股票，下跌8.3%，其次是佳能也跌5.5%。佳能是受到晶片短缺與高油價推升採購成本影響，故下修財測目標。

日本電產跌3.3%，雖然這家精密電機製造商上修財測，但幅度未達市場預期。另外，新光電氣工業大漲12.1%，單車零件製造商禧瑪諾也漲8.6%。而特殊化學業者日東電工，以及日立建機在上修財測後，分別上漲6.4%與6.3%。