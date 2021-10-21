國道10號西向18公里燕巢路段，一輛載滿黃豆的大貨車行駛於內側車道，不慎撞上護欄後失控翻覆，後車斗內黃豆散落一地，波及到對向車道一輛轎車，大貨車駕駛一度受困車內，手部骨折自行脫困，警消獲報趕抵現場，目前已將駕駛送醫，同時封閉車道進行清理，肇事原因警方正調查中。

國道10燕巢段大貨車翻覆大塞車，黃豆灑滿車道駕駛送醫。(翻攝記者爆料網)