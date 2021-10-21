國道10燕巢段大貨車翻覆大塞車 黃豆灑滿車道駕駛送醫 12:002021/10/21 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道10燕巢段大貨車翻覆大塞車，黃豆灑滿車道駕駛送醫。(翻攝記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道10號西向18公里燕巢路段，一輛載滿黃豆的大貨車行駛於內側車道，不慎撞上護欄後失控翻覆，後車斗內黃豆散落一地，波及到對向車道一輛轎車，大貨車駕駛一度受困車內，手部骨折自行脫困，警消獲報趕抵現場，目前已將駕駛送醫，同時封閉車道進行清理，肇事原因警方正調查中。 國道10燕巢段大貨車翻覆大塞車，黃豆灑滿車道駕駛送醫。(翻攝記者爆料網) 南科園區再生水廠工程大火 海棉燃燒火勢濃煙沖天 #國道10號 #燕巢路段 #大貨車翻覆 #載滿黃豆 #灑滿車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3號通霄路段3車追撞 5人受傷送醫 13:152021/10/19 社會 台南玉井農用搬運車翻覆意外 駕駛送醫後不治 21:542021/10/20 社會 車突熄火卡台灣大道險釀塞車 波麗士推車100公尺 民眾大讚 10:452021/10/18 社會 高雄橋頭兩貨車相撞 釀1死1輕傷 13:002021/10/20 社會 國1新營段逆向翻車 駕駛逆行與轎車對撞身亡 17:302021/10/19 社會 台新人壽房貸險 建家庭房護網 04:102021/10/20 產業特刊 國一轎車撞拖板車 釀2車失控衝出邊坡1傷送醫 肇事駕駛竟棄車逃逸 09:362021/10/20 社會 機車遭勞斯萊斯擊落起火 警政署官員子撞凹擋風玻璃重傷 23:112021/10/20 社會 台新人壽房貸險 完備家庭房護 04:102021/10/20 財經焦點 腦中風徵兆別輕忽！醫警告「8大危險因子」中3項就是高危險群 13:002021/10/19 健康 司機手滑暴衝撞歪紅綠燈 公車傾倒路中警疏導交通 16:512021/10/20 社會 布建家庭「房」護網 台新人壽推房貸保險 16:282021/10/19 財經 國3南下屏東端2小貨車超載追撞 釀7傷、1人顱內出血 10:322021/10/21 社會 社會熱門新聞 台積電南科再生水廠電銲引大火 救出2工人疏散270人 - 社會 警界高官兒撞勞斯萊斯昏迷 1800萬「魅影」車主身分曝光 - 社會 純情男暈爆年輕妹子「存款全借出」 她真實身分竟是「舅媽」 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 新北男接愛妻下班等嘸人 苦守1年半法官救了他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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