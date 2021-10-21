艾怡良趁著錄節目的空檔，藉邀請王心凌一起線上「貪聊」，兩人不僅是唱片公司同門，艾怡良還自爆，曾在一個友人聚會上喝多了，不小心就撲倒在王心凌懷裡，睡在她的大腿上。王心凌則回憶起某次在頒獎典禮後台遇見，準備上台表演的艾怡良直呼：「好緊張啊！」結果下一秒上台唱得叫人陶醉。

艾怡良首波主打歌曲〈貪〉，因而聊起了「貪」的話題，她直言在感情裡貪求對等的愛，自己付出多少貪圖對方亦然；而王心凌則笑說自己真的是個貪吃的人，直播前還在想要不要吃宵夜。

「唱作天后」艾怡良邀「甜蜜天后」王心凌直播「貪聊」。（環球EMI提供）

不過不用等艾怡良問，王心凌早已聽了〈貪〉的歌曲和看過MV，忍不住說：「這女孩太會唱、創作太好聽，什麼時候可以幫我寫歌呢？！」也透露自己在收歌，網友瘋狂群起敲碗希望兩人能有機會合唱，艾怡良幽默反問，「自己的聲音跟心凌放在一起會不會變祖母！？」但不同聲線的組合必定會有不同的火花，也讓網友們格外期待。

睽違近3年，艾怡良將在29日推出全新專輯《偏偏我卻都記得》，她在直播中透露，所有的「貪念」下周都將一一揭曉！大家請期待全方位創作才女的全方位驚喜。

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