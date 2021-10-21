有新娘不滿婚宴的桌菜一桌不到3萬元，氣得對未婚夫飆罵：「傳出去能聽嗎？乾脆婚也別結了」。話題在網路上發燒，網紅連千毅聽了超火大，在臉書砲轟「當妳是林志玲？」。

一名女網友在臉書《爆料公社》抱怨，說她只是想要一桌3萬元以上的喜宴，但未婚夫太小氣，認為2萬的就很好了，讓她氣到不想結婚了。原PO還貼出對話記錄，可見她傳訊給未婚夫「一桌不到3萬能看嗎？」，結果男方回應，「2萬多流水席的就非常好了，菜色也很多，我搞不懂妳在堅持什麼？」。

原PO貼出與未婚夫的對話記錄，兩人為了婚宴一桌該請多少吵架。（圖／翻攝自臉書 爆料公社）

準新郎的回覆讓原PO氣炸了，接著一連串的飆罵：「我說了！我家要辦在飯店！我周遭沒有人一桌低於3萬，我已經很退讓了，我大學同學一桌6萬，我都沒要求了，當初你爸自己誇口說喜宴錢你們家出，現在在那邊捨不得錢，要不要乾脆婚也別結了」。

貼文一出，網友都覺得新娘太瞎，紛紛力挺男方，「請個客要多高檔的啦？」、「吃飯而已，飯店一桌2萬以上就不錯了」、「也太公主了吧！娶回來豈不是當神主牌供著」、「才結婚就要花這麼多錢，有想過以後的日子嗎？到時候又為錢吵架，那何必在一起？」。

話題在網路上發酵，網紅連千毅也出面表達自己的看法，直言「妳當妳是林志玲？娶到這款的，會衰一輩子」。連千毅奉勸，如果沒有錢，真的不要借錢來充場面，沒有必要讓自己搞得這麼難堪！命中有時終須有，命中無時莫強求。並表示婚宴最重要的是夫妻開心、食材棒、親友能吃飽就好。