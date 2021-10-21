中華民國老人福利關懷協會今天接駁邀請30位長輩，一同前往家樂福選購自己想到、需要的用品，讓長輩們一圓美夢。（老人福利關懷協會提供／林良齊台北傳真）

今年83歲患有胃癌三期的李爺爺，雖然身為榮民每月有補助，但是要照顧同住年邁的岳父、岳母與讀大學的孩子，生活全由陸籍的太太開計程車養家，因為化療一隻眼睛失明，所以很少外出，老人福利關懷協會邀請大學生擔任志工，陪伴長者外出至賣場添購，讓他相當感激。

「逛賣場」是件再平凡不過的日常行程，但對於外出困難的獨居、清寒、失能長輩而言，卻是個遙不可及的夢想！中華民國老人福利關懷協會今天接駁邀請30位長輩，一同前往家樂福選購自己想到、需要的用品，讓長輩們一圓美夢。

63歲的蔡阿姨家中有9人居住，自己與前夫身體不佳無法工作、還有4個外孫子女，家計僅靠女兒與女婿2人支撐，因為祖產問題，無法申請政府與民間補助，經里長介紹，成為協會長期服務家庭。這次受邀至賣場，讓蔡阿姨開心許久，購物清單上寫滿各式筆跡，承載的是每位家人期待許久的希望。

老人福利關懷協會社工須才容表示，這些曾為一家支柱的長輩，隨著年長，身體逐漸退化，漸漸地失去自信，不願成為家中負擔，生活上有些需求的物品，也只能放在心裡不敢說，逛賣場不僅需要花錢，更需要有人陪伴，邀請大眾一同響應，讓有意義的活動能更長久持續。捐款可洽老人福利關懷協會官網。