證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮鋼（2211）自今（110）年4月12日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自10月22日起得為融資融券交易。