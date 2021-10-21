長榮鋼自10月22日起得為融資融券交易 17:412021/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮鋼（2211）自今（110）年4月12日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自10月22日起得為融資融券交易。 內行才懂得吃 台南農業局邀6家飯店推白柚創意料理 陸證監會出手 動力煤主力合約跌停 #長榮鋼 #得為融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸前西部戰區司令員張旭東 10月1日因病逝世 16:292021/10/21 兩岸 0056配息維持公告金額 21日參與除息最後買進日 11:472021/10/21 財經 內政部修法 完善財團法人財務資訊 16:522021/10/21 財經 《國際產業》中澳交惡撿到槍 印尼9月輸中煤炭創新高 15:252021/10/21 財經 中大醫院挨批零進度 議員轟跳票就要桃園市府收回土地 16:552021/10/21 生活 台南危老房屋重建祭多重獎勵 4年已核定163案 14:212021/10/21 生活 雙化族群 躍當沖新熱點 04:102021/10/21 證券．權證 精剛攻航太商機 營運新動能 04:102021/10/21 證券．權證 桃園南崁溪印象大橋啟用不到2年 直擊自行車跑道坑坑疤疤 15:332021/10/21 生活 《傳產》物價攀高有感 想買房別猶豫太久 16:332021/10/21 財經 外銷訂單熱爆 資通訊、電子雙引擎 04:102021/10/21 財經要聞 財經熱門新聞 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 1檔2500億賺爆了！巴菲特這支明牌 散戶押了沒？ - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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