蔡育輝說，未來道路打通後，可提早於長榮路、隋唐路口右轉直接駛入涵洞。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真）

隋唐街至新營交流道下延伸道路明年1月完工 機車族將受益

台南市新營交流道下長榮路與復興路十字路口，尖峰時段汽、機車嚴重爭道，市議員蔡育輝向市政府爭取將隋唐街T字口打通至交流道下機車涵洞，讓機車族可避開長榮路與復興路的「虎口」，經6年努力，本月底正式動工，預計明年1月底完工啟用後，可望分擔交流道下的車流，也讓回家的路更便捷、安全。

沿著新營區長榮路往鹽水區，機車族需先行駛到長榮路與復興路十字路口，再右轉復興路再進入交流道下機車涵洞，危險又耗時，尤其每到上、下班交通尖峰時間，交通經常打結，汽、機車爭道問題更造成事故頻傳。

蔡育輝說，前後經過6年多爭取，望穿秋水，終於如願以償。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真）

蔡育輝表示，過去陸續收到不少民眾陳情，雖然曾陸續提案要求交通局、工務局等相關單位從設置機車右轉專用道、改變交通號誌等方向改善，但他認為還是應從隋唐街延伸一條機車專用道至交流道下機車涵洞，才能更徹底有效地解決問題。

蔡育輝說，前後經過6年多爭取，望穿秋水，終於如願以償，去年初內政部發布公告通過將原為水溝的用地變更為道路用地，市府也開始著手闢設工程作業，這條單向機車道長約132公尺、寬約5.9公尺，歷經工程發包流標等波折下，今年10月正式動工，總工程預算1280萬元。

蔡育輝提到，未來道路打通後，可提早於長榮路、隋唐路口右轉直接駛入涵洞，無須進入長榮路與復興路口，不僅減少右轉與直行汽、機車爭道，亦能減少大車右轉死角等問題；此外，更省下等候紅燈時間，讓機車族往返新營、鹽水可以更便利。