台東縣府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，引發光明社區居民2日至台東縣議會陳情抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，引發光明社區居民2日至台東縣議會陳情抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，引發光明社區居民2日至台東縣議會陳情抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，引發光明社區居民2日至台東縣議會陳情抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工程，引發光明社區居民反對，社區2日集結50多人至台東縣議會陳情抗議；縣府表示，水防道路是法定防災搶險道路，社區憂車輛出入影響安寧，縣府可封閉防水道的社區出入口。

光明社區居民2日上午8點到縣議會拉白布條高喊「黑箱作業、開公聽會」，要求議會督促縣府召開公聽會，聽取居民心聲。居民質疑，太平溪左岸已有路堤共構道路，為何右岸還要開1條？

居民求助議員林參天，林參天指出，縣府日前所辦理的說明會未通知所有里民，導致許多居民不知情，而工程施工期間都以鐵皮圍住，導致居民完全看不到施工內容，另道路逼近社區，還要築起3公尺高牆，原有的社區道路變成死巷，且高牆會將噪音及空汙回彈社區。

縣府建設處長許瑞貴回應，這條路是水防道路，依法必須開闢，做為防災搶險用途，且供不特定公共對象使用。居民所指的「高牆」距離社區有11公尺，中間有9米車道及2米人行空間。

許瑞貴進一步說明，社區居民不希望車輛經由水防道路進入社區，縣府從善如流，已公告即日起車輛不可進出巷道，未來道路完工後，居民如果仍不希望車輛進出，可持續封閉。