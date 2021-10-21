台灣民眾普遍都有「吃藥會傷胃」的觀念，所以不少人在醫生開藥時，會要求加開胃藥，希望可以減輕胃的負擔，然而食藥署指出，並不是所有的藥物都會傷胃，若是盲目亂吃，不但容易導致體內離子濃度異常，還可能增加感染風險！

衛生福利部食品藥物管理署在臉書粉專「守護厝邊頭尾 安全用藥」發文，在台灣有不少人都認為「吃藥會傷胃」，因此在醫生開藥時，都會要求加開胃藥，希望可以藉此減輕藥物對腸胃的負擔；根據過去統計，台灣人每年就會吃掉22億顆胃藥，數量十分驚人。

不過食藥署指出，並不是所有的藥物都會傷胃，像是抗生素雖然容易引起腸胃不適，但並不會造成胃潰瘍或腸胃出血的狀況；文章中也列出了臨床上較常見且會傷胃的藥物，包含：類固醇、非類固醇類消炎止痛藥、抗血小板劑（例如：阿斯匹靈），若是年齡較大、曾發生過腸胃出血、凝血功能異常、肝腎功能異常，或長期服用上述藥物的人，才需要搭配胃藥服用。

食藥署也提醒，胃藥的效果大多都是以中和或抑制胃酸為主，但有些藥物必須在酸性的環境下，才可以正常吸收，如果隨便搭配胃藥服用，恐怕會導致治療效果改變，長期服用制酸劑胃藥，也可能造成體內離子濃度異常，甚至增加感染風險。