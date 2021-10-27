美國政府顧問組成的高級醫療小組今天以壓倒性多數表決通過，建議食品暨藥物管理局（FDA）批准5至11歲兒童接種輝瑞生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為兒童在數週內接種疫苗鋪路。

經過一天的辯論後，專家小組以17票贊成、1人棄權表決通過。這將使2800萬名年幼兒童有資格在11月接種疫苗。

投贊成票的疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention CDC）專家寇恩（Amanda Cohn）表示：「當我聽到兒童被送進加護病房，遭受染疫的長期後果折磨，以及垂死、奄奄一息，事情對我就很清楚：好處的確大於風險。」

根據官方數據，自疫情以來，美國已有160名5至11歲兒童病故，雖然相較於總計73萬人病故所占的比例不高，但多達數百萬名兒童染疫與數千人住院。

此外，還造成5000多例多系統發炎症候群（MIS- C），這是一種罕見但非常嚴重的病毒感染併發症，已奪走46條小生命。