民進黨憲政改革小組於今召開最後一次全體大會，憲改小組發言人林飛帆表示，憲政改革小組達成廢除考試院、職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；將選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻等6項共識，草案版本明天送立法院黨團會議討論，提交下週三中執會確認。

民進黨祕書長林錫耀表示，由於修憲門檻很高，必須要朝野合作，所以此次修憲是提出社會具有共識的條文內容，未來，民進黨會持續聽取社會意見，更必須與各位專家學者並肩作戰，讓台灣的憲政改革持續下去。

林飛帆表示，台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。因此，本次聚焦針對社會較具有共識的部分優先處理，並期待能獲朝野及社會各界支持，讓憲政體制改革再往前跨出一步，讓國家體制更符合人民期待及未來需要。至於，本次憲改未能充分討論的議題，本黨也將持續凝聚社會意見與共識，持續推動憲政改革。

林飛帆強調，台灣經歷七次修憲，在每一次的修憲中都有不同的重點課題，也因為如此，民進黨在每一次的修憲過程中都適切地提出符合當前國家政經情勢的版本內容，希望藉由一次次的改革，讓台灣走向一個符合世界潮流的體制路徑。

他表示，民進黨作為負責任的政黨，審慎面對憲改議題，並且積極凝聚共識，提出能解決當前的問題、並符合未來需要的憲改方案，是責無旁貸的權利與義務，我們也期待朝野各黨共同努力，凝聚一個超越朝野、對國家有利的最佳憲政改革方案。