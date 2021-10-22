衛福部食藥署今天公布，日本進口的胃腸藥「漢生萃暢胃顆粒」，原廠發現賦形劑添加不足，雖藥效與安全不受影響，但仍啟動回收，共4批、8萬5990盒於11月15日前回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布藥品回收訊息，大法貿易股份有限公司自日本進口的「漢生萃暢胃顆粒」，有4批號賦形劑添加不足，批號為AIZA、AIZB、LMZA與LMZB，將啟動回收作業。

食藥署藥品組代理科長許芷瑀接受媒體電話聯訪表示，日前日本衛生單位發布此款藥品回收警訊，經詢問代理商，日本原廠說明是自主檢查時，發現此款藥品賦形劑添加量不足，即藥粉可能無法順利黏合成顆粒狀，但藥效與安全性不受影響。

許芷瑀說，「漢生萃暢胃顆粒」屬於指示用藥，主要緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎食道炎所伴隨胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良等症狀，一般民眾在藥局皆可購得。

許芷瑀表示，4批受影響的「漢生萃暢胃顆粒」總數量共8萬5990盒，其中7萬460盒已販售，她提醒，民眾若有購買到上述產品，可至購買的藥局或醫療院所退換貨。

許芷瑀說，依規定此款藥品須於11月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。（編輯：陳政偉）1101022