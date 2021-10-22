越南電視台英文主播黎雲臺妝去年到台灣捐肝救女兒；相隔近年，她日前獨自帶著兩歲女兒再訪台灣，但身分變成台大碩士生。她藉著時事比喻自己正過著「與挑戰共存的新常態」。

黎雲臺妝的女兒薔薔出生2個月後出現輕微黃疸、解乳黃色糞便、尿液呈黑色，被醫生診斷為膽道閉鎖。為了救女兒，黎雲臺妝去年7月帶著9個月大的薔薔赴台，並捐出自己左側葉肝臟20%延續女兒生命。

去年11月黎雲臺妝返回越南時在河內內排國際機場接受中央社訪問時說，希望很快能再造訪台灣，當初許下的願望於今年10月初實現，她申請到教育部台灣獎學金成為台大GMBA的一分子，於是辭去工作帶著女兒赴台念書。

剛滿30歲的黎雲臺妝表示，自己只有越南的學士學位，出國攻讀碩士一直是她的夢想，但因各種人生際遇暫擱一旁，去年她回到越南後重新燃起留學夢，同時考量薔薔的後續醫療追蹤，當年底便下定決心要到台灣讀書。

在人母、人妻、新聞工作者等社會角色中周旋，黎雲臺妝能用來準備留學文件的時間所剩無幾。她表示，當時每天大概花一小時溫習英文、撰寫讀書計畫等，在兩個月內考完英檢並完成申請，「壓力下自然激發出高效率」。

黎雲臺妝說，她以前從未想過去台灣留學，直到帶著薔薔赴台就醫，發現台灣的環境很好，且台灣人認真、勤勞、有效率，台灣的高生產力非常值得她學習與深入了解，民眾熱於助人更讓她印象深刻。

便利性也是吸引黎雲臺妝赴台深造的原因之一。她觀察，台灣有很多超商，大眾運輸系統也很發達，生活上許多問題只要動動手指頭就能解決，對於獨自照顧女兒的她來說非常友善，感覺依然可以優雅生活。

由於疫情因素，除黎雲臺妝與持醫療簽證的薔薔獲准入境台灣外，其他家人無法陪同。目前黎雲臺妝仍遵循檢疫規定在家線上上課，她說，等開始上實體課後，要另外想辦法安頓薔薔；此外，薔薔每6至8週得去醫院檢查一次。

黎雲臺妝計劃先請保母照顧薔薔幾個月，等幼兒園願意收托就讓她去上學，讓薔薔與當地小孩過著一樣的生活，早日融入台灣社會、學習中文，她認為，薔薔在多元環境下成長，以後不管到了哪裡都會很快適應。

黎雲臺妝現在每週還要上10小時的中文課，加上溫習碩士班課業、照顧女兒等，她說自己每天大約清晨1、2時睡，忙的時候就拖到3、4時。「媽媽研究生」的忙碌程度可想而知，連受訪都是在午夜12時過後進行。

她笑著說，這樣的生活聽起來好像很累，但她沒有時間抱怨，只能完成目標、前進，與全球遭遇COVID-19疫情相同，她現在的生活也不可能跟以前一樣，一切都要建立在新常態之上，「克服挑戰的方法就是與挑戰共存」。

黎雲臺妝希望畢業後能有機會在台灣工作，以便更深入地了解台灣，選讀GMBA就是看中台灣的人力市場需求。若未來回到越南，她也期盼能透過工作繼續與台灣保有連結，像是到越南的台灣企業任職等。

至於回到越南並重返主播台則非她的優先選擇，黎雲臺妝說：「在越南電視台（VTV）工作8年多，這是我出社會後第一份正式工作，它看著我從菜鳥到羽翼漸豐，共同留下許多美好回憶」，但她希望為自己開拓更多可能性。

黎雲臺妝指出，當初離開熟悉的工作的確是個艱難的決定，然而「人生就是不斷選擇然後向前」；若回到越南，她期許自己能換個角色，這並非與過去一刀兩斷，而是將經驗與習得的新知繼續運用至不同領域。