美國總統拜登（Joe Biden）在美國「有線電視新聞網」（CNN）與市民對談（town hall）電視節目中肯定表達美國對捍衛台灣具有承諾，國防部長邱國正今天在立法院備詢表示，國軍基本上就是做好自己的戰備工作，原則上「自己的國家自己救」。

立法院院會今天進行「111年度中央政府總預算案」報告並備質詢。民進黨立委莊瑞雄詢問，國防部面對外界對台灣越來越堅定的支持，有沒有意識到去爭取和美方的軍演，或是更高層軍事對話合作機制，回應拜登對台灣堅定承諾？

邱國正說，不管任何國家或團隊，只要對國軍建軍備戰有利的，我們都樂見其成。只要支持我們的，我們就順勢要求，按以往經驗，我們平常跟美方都有交流很多議題，不僅這時候提出，平常也都有在論述。

他強調，國軍基本上就是做好自己的戰備工作，原則上「自己的國家自己救」。

外交部則表示，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺。我國政府會繼續加強自我防衛能力，全力捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。