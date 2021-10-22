大陸電池兩大廠無緣供應Apple Car，蘋果雖曾找寧德時代和比亞迪談判，但最新消息傳出進度已陷入僵局，兩大陸企拒絕赴美設廠專門服務蘋果。
路透引述知情人士報導，寧德時代和比亞迪已經在過去兩個月時通知蘋果，無法滿足其要求，拒絕單純為了服務蘋果的Apple Car項目，而成立專屬團隊並在赴美設廠。
報導稱，蘋果與兩大陸企的電池談判已經陷入僵局，但蘋果仍沒有放棄恢復談判的可能，蘋果青睞陸企磷酸鐵鋰電池技術先進，且生產成本低廉的特點。
有知情人士也指出，陸企不願赴美，裡面也有中美關係緊張的考量，如寧德時代就堅持不願到美國建廠。另一方面則是考量人力，寧德時代也不太可能專門成立團隊只服務蘋果，比亞迪同樣拒絕專門設立新團隊與廠房僅供應蘋果。
報導稱，現在Apple Car可能開始考慮日本電池製造商，蘋果在10月已有專人前往日本，松下是潛在供應商之一。
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