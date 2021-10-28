香港故宮文化博物館預計明年7月開館，台北故宮的定位如何？28日在立法院教育文化委員會許多立委對此關注。國立故宮博物院院長吳密察也回應：「要適度區隔，強化我們更好，是很大的挑戰但會努力。」

立委林宜瑾質詢時提問，如何讓台灣的故宮不被視為北京故宮的「加盟店」？立委黃國書也質詢，香港故宮文化博物館館長吳志華已表示期待未來和台北故宮交流合作，我方將如何因應？吳密察表示，迄今未與香港故宮有過任何聯繫，未來若交流，必「建立在彼此能平等，且是純粹學術、文化交流的基礎上。」

吳密察也表示，過去兩岸故宮一直有交流，但自己上任至今「和北京故宮沒有交流」，就預算而言，110年有編列赴對岸考察交流預算，而111年則未編列，吳密察表示：「一來是沒有需要，另一考量是疫情」。

針對近年入館人數節節下滑，吳密察坦言：「和外國人比起來，故宮在台灣人心裡是比較不受歡迎的。」對此立委李德維則質疑：「若如此，故宮是不是根本不應該在台灣？」吳密察則表示「不同意」，他指出台灣人對故宮不感興趣，關鍵在於「策展和經營不受本國人歡迎，務必要靠好展覽和經營改善現狀。」