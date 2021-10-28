中國國務委員兼外長王毅與希臘外長登迪亞斯（右）會後共同會見記者。（中國外交部網站）

中國國務委員兼外長王毅當地時間27日到訪雅典，分別會見希臘總理米佐塔基斯與外長登迪亞斯，會後並與登迪亞斯共同會見記者。說明此次訪問希臘等四個歐洲國家，是希望向希臘和歐洲傳遞：中國希望與歐洲共同弘揚奧林匹克精神、中國希望與歐洲共同推進互聯互通、中國希望與歐洲共同促進文明對話等三個清晰資訊。

王毅說，中國和希臘不僅是互利共贏的夥伴，更是志同道合的朋友。中希合作一直走在中歐關係前列，成為不同文化背景和社會制度國家交流互鑒的典範。此行他將向希臘和歐洲傳遞三個清晰資訊：

一是中國希望與歐洲共同弘揚奧林匹克精神。幾天前，2022 北京冬奧會的火種成功在希臘點燃並運抵中國。北京已經準備好了，有信心為世界奉獻一場「簡約、安全、精彩」的奧運盛會。奧林匹克運動發源於古希臘，復興於近代歐洲，歡迎希臘和歐洲各國的運動員參與北京冬奧會，共同弘揚「團結友愛、公平競爭、相互理解」的奧林匹克精神，一起開創人類更高、更快、更強、更團結的美好未來。體育運動政治化扭曲奧林匹克的宗旨，應當共同抵制。而健康公平的體育運動恰恰可以增進不同國家的相互認知和理解。

二是中國希望與歐洲共同推進互聯互通。希臘的比雷埃夫斯港是中希共建「一帶一路」合作的旗艦項目，為當地創造大量就業機會和收入，已成長為地中海第一大港。比港是中希互利合作的樣板，也是中歐陸海快線的起點，將成為第三條中歐貿易大通道的樞紐。比港的成功充分表明，中歐互聯互通有著巨大的合作潛力和光明的發展前景。希臘是海運強國，中國願同希臘在遵守國際法和《聯合國海洋法公約》基礎上進一步深化海上合作。願深化共建「一帶一路」倡議同歐盟全球互聯互通戰略對接，提升亞歐互聯互通水準，激發中歐雙方增長潛力，助力全球經濟復甦。

三是中國希望與歐洲共同促進文明對話。中國和希臘都是文明古國，數千年的智慧是兩國關係行穩致遠的重要底蘊。中歐文明交流已逾2000年，歷史積澱是最大的財富。不同文明之間應當相互尊重、相互欣賞，才能各美其美，美美與共。面對當前充滿不確定性不穩定性的世界，中歐作為東西方文明的代表，應當加強對話溝通，促進理解互信，消除誤解疑慮，鞏固建立在一個中國原則上的政治基礎。中希雙方已同意共建文明互鑒研究中心，推進「文明古國論壇」合作，希望更多的歐洲夥伴參加進來，共同為中歐關係和國際合作注入穩定性和正能量，共同為構建人類命運共同體作出應有的貢獻。

王毅稍早會見希臘總理米佐塔基斯時表示，中方今年正式啟動中希文化旅遊年，幾天前，北京冬奧火種採集和傳遞在希圓滿完成，為奧林匹克精神注入正能量。中方願同希方一道，高品質共建「一帶一路」，將比雷埃夫斯港打造為世界一流港口，加快推進中歐陸海快線建設，拓展可再生能源等新合作領域。

米佐塔基斯指出，希方高度重視發展對華關係，從不認同國際上的反華、「恐華」論調。在雙方共同努力下，比港合作取得巨大成功，打造了雙贏的標誌性合作專案。希方願以啟動文化旅遊年為契機，繼續深化雙方各領域合作。今年將在希臘召開亞里斯多德和孔子哲學論壇，深化東西兩大文明的交流互鑒。