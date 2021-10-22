美國商務部周四（21日）稱，目前已收到英特爾、英飛凌等企業回應，將提供晶片相關數據，表示目前仍以企業自願上繳數據為主，但不排除採強制措施，將視企業回應的多寡，以及提供的資料來決定。

《路透社》報導，白宮上個月以提高供應鏈透明度為由，向汽車製造商、晶圓廠等企業要求，限期內繳交庫存狀況、客戶訂單等相關數據，旨在緩解不斷延燒的晶片荒，最後繳交期限至11月8日。

距離最後期限僅剩約1個月，商務部發言人透露，已經有企業表態願意提供數據，如英特爾、英飛凌、SK海力士和通用汽車等企業，都計畫提供相關數據，並敦促其他企業跟進。

上述企業並未立即回應路透置評請求。

報導稱，此要求在韓國、台灣引發擔憂。韓國多次表示，會向美方持續協商，10月6日的聲明中指出，美方所要求的內容十分廣泛，牽涉諸多機密，對韓國是一個大問題，然而韓貿易部長周四稱，企業目前正準備檢視資料，在不違反保密條款或國內法的前提下，提供相關數據。

而台積電作為全球晶圓代工龍頭，對此要求亦是嚴陣以待，涉及許多如蘋果等主要客戶相關機密，台積電先前表示，不會洩露任何企業敏感資料。